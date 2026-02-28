Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает справедливой военную операцию США и Израиля против иранских властей на Ближнем Востоке.

Зеленский подчеркнул, что действия направлены против режима, а не против иранского народа. Он отметил, что, по его мнению, Тегеран «сам решил быть сообщником» России в войне против Украины.

В эфире RFI президент Украины заявил, что Иран поддерживает Москву, в том числе поставками вооружений, и потому несет ответственность за эскалацию в регионе. По его словам, международное сообщество должно различать иранский народ и политическое руководство страны.

За период полномасштабной войны Россия применила против Украины свыше 57 тысяч ударных беспилотников типа «Шахед», сообщил Владимир Зеленский.

Зеленский допустил поддержку операции, направленной именно против властей Ирана. При этом он подчеркнул, что дипломатический путь и переговоры остаются предпочтительным вариантом урегулирования конфликтов.

Издание Українська правда цитирует заявление Зеленского о том, что Украина поддержала бы действия, нацеленные на ослабление «режима аятолл», но не на причинение вреда гражданскому населению.

Глава государства подчеркнул, что приоритетом остается сохранение как можно большего числа жизней и недопущение дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее США и Израиль объявили о нанесении ударов по объектам, связанным с военной и ядерной инфраструктурой Ирана. Тегеран в ответ заявил о праве на ответные меры. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и продолжает развиваться.