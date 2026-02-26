В городе Провиденс (штат Род-Айленд) обнаружены тела 75-летней Ирины Козак и её 49-летнего сына Станислава Козака. Как сообщает телеканал WJAR, мать и сын были найдены 11 февраля в автомобиле, занесённом снегом, на парковке рядом с больницей Miriam Hospital — почти через две недели после отчаянного звонка в службу спасения.

По данным полиции Провиденса, Козаки около года жили в своём белом Kia Sorento. Причиной смерти названы погодные условия; также сообщается, что у погибших имелись сопутствующие заболевания. Их гибель стала частью серии смертей, связанных с мощными зимними штормами, прокатившимися по нескольким штатам США в последние недели.

Как передаёт Newsweek, общественные службы здравоохранения фиксируют случаи переохлаждения, предполагаемого отравления угарным газом и несчастных случаев, вызванных экстремальными холодами и перебоями с электричеством.

Согласно материалам расследования WPRI-TV, первый звонок в полицию поступил вечером 28 января, когда температура воздуха опустилась до однозначных значений по Фаренгейту — спустя три дня после того, как город оказался под 20 дюймами снега. Звонившим была не сама Ирина Козак, а переводчик с русского языка — англоговорящий бойфренд её знакомой. Он сообщил диспетчеру, что женщина «заблокирована в своём белом Kia Sorento» и «не может выбраться», а её сын «скончался» и «не двигался уже два дня».

Диспетчеры так и не смогли напрямую поговорить с Ириной Козак, а повторно связаться с переводчиком полиции не удалось. По словам звонившего, автомобиль находился в парке рядом с больницей. Полицейские обследовали близлежащие районы, включая близлежащий парк, однако машину обнаружить не смогли.

Лишь 11 февраля автомобиль был найден на парковке непосредственно рядом с больницей. Родственника погибших в Германии уведомили через WhatsApp.

Полковник полиции Провиденса Оскар Перес заявил в СМИ: «У нас не было номера автомобиля. Без прямой связи с Козак и при расплывчатом указании местоположения офицеры столкнулись со значительными трудностями при поиске».

Ранее местные власти опубликовали предупреждение о новых погодных угрозах.