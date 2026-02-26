Студентка Колумбийского университета освобождена после задержания ICE на кампусе

Агенты Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) задержали студентку Колумбийского университета Эльмину «Элли» Агхаеву в жилом корпусе кампуса после того, как, по сообщениям, они ввели студентов в заблуждение, чтобы попасть внутрь.

Агхаева, родом из Азербайджана, во время задержания написала в Instagram: «DHS незаконно арестовали меня. Пожалуйста, помогите». В переписке с однокурсниками она сообщила: «ICE в моем доме. Они пытаются меня забрать. Кто-то может помочь?»

По данным официального представителя Министерства внутренней безопасности, виза студентки была аннулирована в 2016 году во время администрации президента Барака Обамы за «непосещение занятий».

Исполняющая обязанности президента университета Клэр Шипман заявила, что утром федеральные агенты вошли в жилой корпус и задержали студентку. Университет оказывает юридическую поддержку и подчеркивает, что для доступа к непубличным территориям кампуса, включая жильё студентов и учебные помещения, сотрудники правоохранительных органов должны иметь судебное постановление или вызов в суд; административного постановления недостаточно.

Задержание вызвало протесты студентов на территории кампуса: сотни студентов собрались перед жилым корпусом, требуя освобождения Агхаевой и соблюдения прав студентов.

По информации университета, Агхаева была освобождена вечером того же дня и вернулась в своё общежитие.

Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани сообщил, что обсудил ситуацию с президентом Трампом, который заверил, что студентка будет освобождена незамедлительно:

«Только что закончил телефонный разговор с президентом Трампом. На нашей встрече ранее я выразил обеспокоенность по поводу студентки Колумбийского университета Элайны Агхаевой, которую сегодня утром задержали агенты ICE. Он только что сообщил мне, что она будет освобождена в ближайшее время».