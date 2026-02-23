На восточное побережье США обрушилась мощная зимняя буря, вызвавшая серьёзные перебои в движении и отмену более 5600 авиарейсов. Снегопады и сильный ветер осложнили передвижение в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Бостоне, вынудив власти объявить предупреждения о метели и закрыть дороги.

По данным метеорологов, это одна из крупнейших бурь в истории Нью-Йорка, и в ближайшие часы снег продолжит усиливаться. В отдельных районах накопилось более двух футов снега, что делает поездки практически невозможными.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с экстремальными холодами и обширной зимней бурей, призвав жителей оставаться дома и избегать поездок.

Метеорологи предупреждают, что это уже пятая подряд снежная буря, затрагивающая северо-восток страны, и прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий в ближайшие дни. Власти советуют водителям быть предельно осторожными и следить за обновлениями о закрытых дорогах и отменённых рейсах.