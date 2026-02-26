Светлана Дали снова арестована за незаконный перелет в Европу

Светлана Дали, известная как «самолетная безбилетница», вновь оказалась в центре внимания. Женщина, ранее осужденная в 2024 году за перелет в Париж без паспорта и билета, была арестована после того, как, по данным источников, снова проникла на рейс из США в Италию.

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел на рейсе United Flight 19 из аэропорта Ньюарк в Милан. Представители авиакомпании и полиции утверждают, что Дали прошла мимо контроля безопасности и пыталась вылететь без билета.

Это уже не первый случай: в ноябре 2024 года Светлана Дали была задержана после того, как проникла на рейс в Париж, также обойдя проверку безопасности в аэропорту JFK.

Власти Милана подтвердили, что Дали находится под арестом и что против нее ведется расследование по факту нарушения авиационной безопасности.