57-летняя россиянка Светлана Дали, имеющая американскую грин-карту, смогла без билета прилететь из Нью-Йорка в Париж. Женщина была арестована в самолете по прилете в аэропорт Шарль-де-Голль. Позднее она была депортирована в США, в Нью-Йорке ее встречали сотрудники ФБР. 5 декабря женщина предстала перед судьей.

26 ноября Дали смогла пройти контроль в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди без билета и паспорта, а потом также без посадочного талона прошла в самолет компании Delta, направляющийся в Париж. Во время полета сотрудники Delta обнаружили безбилетницу и сообщили об этом в службу безопасности.

Камеры наблюдения в аэропорту Нью-Йорка зафиксировали, как россиянка сначала попыталась встать в очередь на контрольно-пропускном пункте, однако офицер отказал ей в проходе, так как женщина не смогла предъявить посадочный талон и паспорт. Несколько минут спустя Дали успешно прошла контроль через специальную очередь для сотрудников авиакомпании. Светлана Дали смогла попасть на борт самолета, направляющегося в Париж благодаря тому, что сотрудники Delta помогали другим пассажирам с посадкой на борт. Во время полета женщина пряталась в туалетах, однако экипаж обнаружил ее.

В случае признания виновной Дали могут приговорить к пяти годам лишения свободы, передает VOA.