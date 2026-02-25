Американский предприниматель и сооснователь Microsoft Билл Гейтс оказался в центре внимания СМИ после публикаций о его личной жизни и прошлых отношениях. Ряд изданий со ссылкой на источники сообщили, что Гейтс признал наличие внебрачных связей во время брака с Мелиндой Френч Гейтс, в том числе с двумя женщинами из России.

По данным СМИ, миллиардер также выступил перед сотрудниками своего благотворительного фонда и извинился за прошлые решения, включая контакты с финансистом Джеффри Эпштейном. Как утверждается, Гейтс заявил, что сожалеет о нанесённом репутационном ущербе и взял на себя ответственность за допущенные ошибки.

Представитель фонда подтвердил журналистам, что Гейтс признал личные просчёты и выразил сожаление, однако подчеркнул, что он отрицает какую-либо незаконную деятельность. В публикациях также отмечается, что предприниматель отверг предположения о «неприемлемом поведении» в рамках этих отношений.

Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе в 2021 году после 27 лет брака. После развода стороны заявляли о намерении продолжать совместную благотворительную деятельность, однако впоследствии структура управления фондом была изменена.

Сам Гейтс публично комментировал свои прошлые отношения и контакты с Эпштейном и ранее, называя их «серьёзной ошибкой» и выражая сожаление. Новые заявления вновь вызвали широкий общественный резонанс и обсуждение в деловых и политических кругах.