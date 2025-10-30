Министерство юстиции США сообщило, что 39-летний австралийский гражданин Питер Уильямс признал в федеральном суде свою вину в продаже украденных торговых секретов своего работодателя — американского оборонного подрядчика — российскому брокеру киберинструментов.

Уильямс признал себя виновным по двум пунктам обвинения в краже коммерческих секретов. В течение трёх лет он похищал из компании программное обеспечение, связанное с национальной безопасностью США, включая как минимум восемь чувствительных компонентов киберэксплойтов. Эти технологии предназначались исключительно для правительства США и его союзников, однако Уильямс продал их российскому брокеру, который публично рекламировал себя как поставщика киберинструментов, в том числе для российских государственных структур.

Каждое из обвинений предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы и штраф до $250 000, либо вдвое превышающий размер незаконной прибыли.

Согласно материалам дела, с 2022 по 2025 год Уильямс использовал доступ к защищённой сети оборонного подрядчика для кражи данных и перепродажи их за обещанные миллионы долларов в криптовалюте. Сделки оформлялись письменными контрактами с российским брокером и предусматривали как единовременную оплату, так и последующие выплаты за техническую поддержку. Полученные средства Уильямс тратил на предметы роскоши.

