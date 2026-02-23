Зеленский заявил, что «Путин начал Третью мировую, и его необходимо остановить».

Президент Украины подчеркнул, что категорически против вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей даже в обмен на прекращение огня. Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью BBC.

«Я вижу это как оставление и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших людей, которые там живут. Вот как я это вижу. И я уверен, что этот “отход” расколет наше общество», – отметил президент. По его словам, России необходима пауза в несколько лет для восстановления военных сил, после чего она может продолжить агрессию.

Комментируя заявления президента США Дональд Трамп о том, что президента Украины можно считать «диктатором без выборов», Зеленский сказал: «Я не диктатор, и я не начинал войну, вот и всё».

Президент также заявил, что глава России Владимир Путин уже начал Третью мировую войну. «Вопрос в том, насколько он может захватить те или иные территории, и вопрос, как его остановить», – сказал Зеленский, добавив, что «Россия хочет навязать свой мир и изменить для людей жизнь, которая им нравится».

Он подчеркнул, что Украина не проигрывает, потому что «борется за независимость», а победой будет «возвращение к нормальной жизни и прекращение убийства людей». Зеленский добавил, что страна вернёт все свои территории, но попытка сделать это немедленно приведёт к гибели миллионов людей и слишком высокой цене.

Отвечая на вопросы журналиста BBC, украинский президент настаивает на том, чтобы США предоставили гарантии безопасности до проведения выборов. Напомним, что Вашингтон требует провести выборы к лету этого года. Зеленский отметил, что пока не решил, будет ли вновь баллотироваться: «Могу участвовать, могу и нет. Если это условие окончания войны, давайте это сделаем. Тогда давайте проведём эти выборы честно. Проведём так, чтобы их прежде всего признал украинский народ».

Ранее спецпредставитель президента США заявил, что в ближайшие недели возможны «хорошие новости» по завершению российско-украинской войны и не исключил саммит Зеленского и Путина, напоминает BBC. По словам Зеленского, Украина и Россия «на самом деле не хотят воевать», но «сложно договориться на уровне руководства». США уже предлагали сторонам варианты, которые могут сблизить их в течение ближайших трёх недель и, возможно, привести к встрече на высшем уровне. В такой саммит может быть вовлечён и Дональд Трамп, но только при уверенности в достижении результата.