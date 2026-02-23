Ряд авиакомпаний США, включая United, Southwest, American Airlines и Air Canada, отменили рейсы в мексиканские города Пуэрто-Вальярта и Гвадалахара после сообщений о гибели лидера картеля «Нового поколения Халиско» Эль Менчо.

Событие спровоцировало всплеск насилия и беспорядков в западных регионах Мексики, что привело к приостановке авиасообщения и усилению мер безопасности на местных аэропортах. Пассажиры сообщают о задержках и отменах рейсов, а власти призвали жителей и туристов соблюдать осторожность.

Смерть Эль Менчо стала ключевым фактором эскалации конфликта между преступными группировками, что уже сказалось на работе транспортной инфраструктуры и вызвало обеспокоенность у международных авиаперевозчиков. Компании продолжают отслеживать ситуацию и приостанавливают полёты до стабилизации обстановки.