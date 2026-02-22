В Мексике обострилась ситуация с безопасностью после ликвидации одного из самых влиятельных лидеров наркокартеля Jalisco New Generation Cartel («Картель нового поколения Халиско»). По сообщениям американских и мексиканских СМИ, глава группировки, известный под прозвищем «Эль Менчо», был убит в ходе операции сил безопасности.

После этого в ряде регионов страны, включая популярный туристический город Пуэрто-Вальярта, вспыхнули столкновения и беспорядки. Власти предупреждают о возможных новых актах насилия на фоне продолжающихся операций против картеля.

Посольство США в Мексике распространило предупреждение для американских граждан, призвав их укрыться в безопасных местах в районах, где проводятся силовые операции. Туристам в Пуэрто-Вальярте рекомендовано не покидать территорию отелей до стабилизации обстановки.

На фоне усиления борьбы с наркокартелями военно-морские силы Мексики также сообщили о задержании так называемой «нарко-субмарины», перевозившей около четырёх тонн кокаина. В операции участвовали силы безопасности Мексики при координации с международными партнёрами.

Тем временем Белый дом сообщил, что Мексика и Канада временно освобождены от действия нового 10-процентного глобального тарифа, объявленного ранее администрацией президента США. Решение касается экспорта из этих стран.

Посольство Мексики в США сообщило, что операция в Тапальпе, Халиско, по задержанию Рубена «N» («Менчо») проведена мексиканскими спецслужбами при поддержке США.

Ситуация в стране остаётся напряжённой, власти продолжают проводить масштабные операции против организованной преступности.