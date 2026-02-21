Верховный суд США признал незаконными глобальные тарифы, введённые президентом Дональдом Трампом, заявив, что он превысил свои полномочия, налагая пошлины без прямого одобрения Конгресса. Решение было вынесено большинством голосов 6 против 3; три консервативных судьи выразили несогласие.

Это стало первой официальной отменой одной из ключевых экономических инициатив Трампа во втором президентском сроке. В ответ на решение суда Трамп заявил, что намерен повысить глобальные тарифы до 15%, несмотря на отмену предыдущих пошлин в размере 10%, которые он установил ранее.

Решение суда наносит серьёзный удар по торговой политике администрации и подчёркивает, что президент не может самостоятельно устанавливать широкие торговые барьеры без законодательного мандата. Эксперты отмечают, что вердикт может повлиять на международные торговые отношения США и поставить под сомнение правомерность аналогичных решений в будущем.

Сторонники Трампа критикуют суд, называя решение вмешательством в исполнительные полномочия, в то время как противники отмечают, что это укрепляет контроль Конгресса над торговой политикой и соблюдение федерального законодательства.