Доверие к духовенству в США достигло рекордно низкого уровня, показывают данные опроса Gallup

Согласно ежегодному опросу Gallup, уровень доверия американцев к пасторам и другим представителям духовенства упал до минимального значения за последние 50 лет. По результатам январского исследования 2026 года, только 27% опрошенных выразили высокое доверие к священнослужителям.

Эксперты отмечают, что падение доверия к духовенству отражает более широкую тенденцию снижения общественного доверия к различным профессиям. В то же время, медицинские сестры продолжают занимать лидирующие позиции в рейтинге честности и этики в профессиональной среде США, занимая первое место уже 25-й год подряд.

По данным Gallup, американцы всё меньше доверяют не только пасторам, но и другим профессиям, связанным с моральными и этическими стандартами. Исследователи связывают это с изменениями культурных ожиданий, увеличением скептицизма и критическим отношением общества к традиционным институтам.

Таким образом, несмотря на сохранение уважения к определённым профессиям, общественное доверие к духовенству в США достигло исторического минимума, что вызывает обеспокоенность экспертов в сфере религиозной и социальной политики.