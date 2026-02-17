По данным Службы внутренних доходов США (IRS), средний налоговый возврат в 2026 году увеличился почти на 11% по сравнению с тем же периодом 2025 года. На 6 февраля средний возврат составил $2 290 против $2 065 годом ранее.

Рост налоговых возвратов эксперты связывают с новыми налоговыми льготами, введёнными администрацией Дональда Трампа, которые могут добавить американцам в среднем около $1 000 к возвратам. Налоговая кампания в этом году продлится до 15 апреля, и аналитики прогнозируют, что средний возврат может ещё увеличиться в ближайшие недели.

Президент Дональд Дж. Трамп в своём твите отметил: “Возврат налогов в этом году благодаря закону ‘THE GREAT BIG BEAUTIFUL BILL’ стал значительно больше, чем когда-либо прежде… Не тратьте все эти деньги в одном месте!”

Он подчеркнул, что благодаря закону «THE GREAT BIG BEAUTIFUL BILL» американцы в некоторых случаях могут вернуть более 20% уплаченных налогов. Среди преимуществ — отсутствие налогов на чаевые, социальное обеспечение для пожилых граждан, сверхурочные, проценты по автокредитам и другие налоговые льготы.