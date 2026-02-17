В администрации Дональда Трампа планируют активизировать усилия по лишению гражданства некоторых натурализованных американцев, сообщает The New York Times со ссылкой на внутренние инструкции. Это обозначает новую, более жесткую фазу иммиграционной политики президента Трампа.

Инструкции, разосланные во вторник в офисы Службы гражданства и иммиграции США (USCIS), требуют предоставлять в «Отдел по делам иммиграционного судопроизводства» 100–200 дел о лишении гражданства ежемесячно в течение финансового 2026 года.

Эксперты отмечают, что в случае успешного выполнения этих планов это станет беспрецедентным ростом числа дел о денатурализации в современной истории. Для сравнения, с 2017 года по настоящее время было подано лишь около 120 подобных дел, отмечает Министерство юстиции США.

Представители USCIS заявили, что приоритет будут отдавать «тем, кто незаконно получил гражданство США». Новые меры отражают стремление администрации Трампа расширить контроль за легальными иммигрантами и усилить борьбу с предполагаемыми нарушениями при натурализации.

Лишить гражданства могут за мошенничество при получении натурализации, сокрытие судимостей или участия в преступной деятельности, предоставление ложной информации иммиграционным властям, а также за участие в террористических или антигосударственных организациях. Такие случаи, по мнению властей, подрывают легитимность процесса натурализации и оправдывают применение процедуры денатурализации.

Ранее Департамент безопасности США опубликовал список самых опасных преступников из стран СНГ и бывших советских республик, в который вошли десятки выходцев из России, Беларуси, Украины и Армении. Согласно информации федеральных властей, задержанные подлежат немедленной депортации.