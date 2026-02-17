В Украине арестован бывший министр энергетики Герман Галущенко. Решение о заключении под стражу принял Высший антикоррупционный суд Украины.

По данным следствия, Галущенко подозревается в причастности к финансовым махинациям и коррупционным схемам. Ранее он был задержан сотрудниками НАБУ и САП при попытке выехать за границу.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на несколько месяцев с возможностью внесения залога. Сумма залога, по информации СМИ, составляет сотни миллионов гривен (около нескольких миллионов евро).

Расследование продолжается. Правоохранительные органы заявляют, что дело связано с масштабными злоупотреблениями в энергетическом секторе.