По данным Института изучения войны (ISW), украинские вооружённые силы освободили более 200 квадратных километров территорий за несколько дней, впервые с момента контрнаступления в июне 2023 года.

На Запорожском направлении, где российской армии ранее удалось захватить значительную часть города Гуляйполе, украинские войска взяли под контроль свыше 200 кв. км. Международные СМИ отмечают, что это стало самым быстрым продвижением ВСУ на фронте за последние 2,5 года.

Украинские силы воспользовались перебоями в работе Starlink у российских войск, что позволило ускорить контрнаступление и деоккупировать территорию, почти равную совокупным достижениям российских войск за весь декабрь 2025 года.

Ранее сообщалось, что глава Starlink, Илон Маск, отключил российским войскам возможность пользоваться сервисом.