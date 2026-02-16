В округе Мур (штат Северная Каролина) установлены личности жертв двойного убийства, произошедшего утром 14 февраля в одном из жилых районов города Васс. Погибли 21-летняя украинская иммигрантка Екатерина (Катерина) Товмаш и её 28-летний бойфренд Мэттью Уэйд.

Калеб Хейден Фосног | Photo: Moore County Sheriff’s Office

По данным офиса шерифа округа Мур, сигнал о стрельбе в доме на улице Daphne Lane поступил около 7:45 утра. Прибывшие на место заместители шерифа обнаружили в доме тела двух человек без признаков жизни. Правоохранители немедленно оцепили территорию и начали поквартирный обход в районе Вудлейк, параллельно собирая улики и проверяя полученную информацию.

Следствие установило, что подозреваемым по делу является 25-летний Калеб Хейден Фосног из штата Огайо. В его отношении выданы ордера на арест по обвинениям во взломе и проникновении в жилище, а также по двум пунктам обвинения в убийстве. По версии следователей, после совершения преступления он покинул Северную Каролину. Позднее в тот же день Фосног был задержан на территории Огайо в результате координации между следователями округа Мур и правоохранительными органами нескольких штатов. Задержание прошло без инцидентов.

Следователи подтвердили, что ранее Товмаш и подозреваемый состояли в отношениях, когда проживали в Огайо.

Известно, что Екатерина Товмаш несколько лет назад бежала от войны в Украине и обосновалась в США. Позже к ней переехали её родители и пятеро младших братьев и сестёр.

По предварительной информации, правоохранительные органы считают произошедшее изолированным инцидентом и не видят угрозы для широкой общественности. Шериф округа Мур выразил соболезнования семьям и близким погибших, назвав случившееся «трагической и бессмысленной потерей жизни». Расследование продолжается, детективы устанавливают все обстоятельства и возможные мотивы преступления.

По данным офиса шерифа, Уэйд был военнослужащим, проходившим службу на базе Fort Bragg.

Ранее сообщалось об убийстве другой украинской беженки — Ирины Заруцкой — в штате Северная Каролина. После её гибели в штате был принят закон «Закон Ирины» (Iryna’s Law) — пакет серьёзных изменений в системе уголовного правосудия.

Документ значительно ужесточает правила предварительного освобождения подозреваемых и фактически прекращает практику «поймали и отпустили» для обвиняемых в насильственных преступлениях. Теперь суды обязаны применять более строгие критерии при назначении залога, а многие рецидивисты будут оставаться под стражей до суда.