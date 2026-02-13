В популярном парке Runyon Canyon в Лос-Анджелесе установили общественный туалет стоимостью почти 1 миллион долларов, что вызвало неоднозначную реакцию среди посетителей и местных жителей.

Новый стационарный туалет появился на одном из самых посещаемых пешеходных маршрутов города, расположенном в Голливудских холмах.

Проект был одобрен Советом Департамента отдыха и парков Лос-Анджелеса в 2024 году и призван заменить временные биотуалеты, которые ранее использовались на этом участке.

По данным FOX 11 Los Angeles, стоимость объекта приблизилась к 1 миллиону долларов, что вызвало критику со стороны части туристов и соседей парка. Некоторые считают расходы чрезмерными и полагают, что средства можно было направить на другие городские нужды.

Телеканал KTLA сообщил, что вокруг проекта разгорелись споры: жители района выражают обеспокоенность высокой стоимостью строительства. В то же время сторонники инициативы отмечают, что парк ежедневно посещают тысячи человек, и современная инфраструктура необходима для поддержания санитарных условий.

Парк Runyon Canyon Park остается одной из самых популярных зон для прогулок и хайкинга в Лос-Анджелесе, привлекая как местных жителей, так и туристов. Несмотря на споры, городские власти заявляют, что новый объект рассчитан на долгосрочное использование и улучшение условий для посетителей.

Ранее «Славянский Сакраменто» сообщал о схожей ситуации в Сан-Франциско, где планировали открыть общественный туалет стоимостью $1,7 млн. Проект вызвал волну критики, и губернатор Гэвин Ньюсом приостановил выделение средств. В итоге благодаря пожертвованиям от Public Restroom Company и Volumetric Building Companies расходы удалось сократить до $300 тыс.