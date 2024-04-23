В середине апреля в Сан-Франциско на площади Ной-Вэлли, 3861 24th Street (между улицами Санчес и Виксбург), открылся долгожданный и в то же время сильно критикуемый туалет, проект которого изначально оценивался в 1,7 млн долларов. Даже губернатор штат Гэвин Ньюсом был вынужден приостановить выделением финансов от штата на строительство общественной уборной.

Согласно утверждениям Департамента отдыха и парков Сан-Франциско, жители достаточно оживленного района с ресторанчиками, кафе, магазинами и жилыми домами давно обращались с просьбами поставить общественный туалет, который стал единственным в округе.

Концептуальный план был утверждён еще в 2014 году, он предусматривал возведение общественного туалета в северо-восточном углу площади. Из-за ограничений финансирования в то время строительство туалета было исключено из проекта. И наконец в бюджете на 21–22 финансовый год департамент выделил средства для планирования проекта и подготовку сметы для его финансирования.

Первоначальная стоимость этого проекта составила 1,7 млн долларов США, из-за чего возникло довольно много споров, критики и недовольства. Но за счёт пожертвований от Public Restroom Company, которая также подарила сборный модульный блок, и от Volumetric Building Companies, которая оплатила рабочую силу, городу удалось существенно сэкономить – строительство обошлось всего в 300 000 долларов после этих щедрых пожертвований.

Строительство общественного туалета на площади Ной-Вэлли стало настолько обсуждаемой темой, что ему даже посвятили раздел на Wikipedia!

Местные жители уже успели оценить новый туалет, на его официальном открытии они радовались, что теперь можно не ходить в ближайший ресторан, что не всегда было удобно. Также решается другая проблема, а именно: невоспитанность некоторых граждан и туристов, которые ввиду отсутствия доступных уборных справляют свою нужду прямо на улице.

Ранее сообщалось о технологическом клозете в Сан-Франциско, а также о мусорных баках, стоимостью в $2-3 тыс, в то время как местные власти тратят на одну палатку для бездомных $61 000 в год.

Виталий Атаев Трошин

California Local News Fellowship