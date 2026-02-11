Федеральный суд в Калифорнии признал законным требование штата, обязывающее федеральных сотрудников правоохранительных органов носить чётко различимые знаки идентификации во время проведения операций. Речь идет о положении закона SB 627, известного как «No Secret Police Act».

Суд постановил, что требование об обязательном ношении видимых опознавательных знаков не противоречит федеральному законодательству и может оставаться в силе. Одновременно суд заблокировал другую норму этого же закона, которая запрещала федеральным агентам использовать маски во время операций.

Иск против Калифорнии был подан администрацией Дональда Трампа в ноябре 2025 года. Федеральные власти утверждали, что требования штата мешают проведению операций и создают угрозу безопасности агентов.

В результате решения суда федеральные сотрудники смогут продолжать использовать защитные маски, однако не смогут действовать анонимно на территории Калифорнии — они обязаны демонстрировать чёткую и понятную идентификацию.

Губернатор Гэвин Ньюсом назвал решение «победой принципа верховенства закона».

«Нет жетона и имени — нет подотчётности. Калифорния продолжит отстаивать гражданские права и нашу демократию», — заявил он.