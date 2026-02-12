В результате удара российского беспилотника по жилому дому на востоке Украины погибли трое маленьких детей и их отец. Об этом сообщили украинские власти.

Трагедия произошла ночью в одном из населённых пунктов Харьковской области. По предварительным данным, дрон поразил частный дом, в котором находилась семья. В результате удара погибли трое детей младшего возраста и их отец.

Также пострадали беременная мать детей и их бабушка. Обе женщины были госпитализированы, врачи оказывают им необходимую помощь. Состояние пострадавших уточняется.

Местные власти заявили, что удар был нанесён по гражданской инфраструктуре. На месте работают спасательные службы и правоохранительные органы, продолжается разбор завалов.

Украинская сторона квалифицирует произошедшее как очередную атаку на мирное население. Российская сторона произошедшее пока не комментировала.

Расследование обстоятельств удара продолжается.