Мелания Трамп сообщила, что в результате переговоров между представителями Белого дома и командой президента России Владимира Путина удалось добиться воссоединения восьми украинских детей со своими семьями. По словам Мелании Трамп, переговоры проходили в течение последних трёх месяцев в рамках «открытого канала связи» с Москвой. Инициатива началась после того, как письмо первой леди к Владимиру Путину, написанное в августе, было лично передано президентом Дональдом Трампом.

В ходе контактов обсуждались вопросы, связанные с судьбой украинских детей, перемещённых на территорию России из-за войны. По данным Белого дома, за последние сутки восемь детей были возвращены своим семьям. Трое из них ранее были вывезены в Россию и разлучены с родителями, пятеро находились по разные стороны границы, включая одну девочку, перемещённую из Украины к родственникам в России.

Мелания Трамп отметила, что Россия также согласилась содействовать возвращению украинцев, которые были несовершеннолетними на момент перемещения, но с тех пор достигли 18 лет. Она подчеркнула, что процесс репатриации продолжается и в ближайшее время ожидаются новые воссоединения.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году тысячи украинских детей были вывезены на контролируемые Россией территории. В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей, что квалифицируется как возможное военное преступление. Россия отвергает эти обвинения, заявляя, что детей вывозили из зон боевых действий ради их безопасности.