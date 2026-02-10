В Небраске в ДТП погибла мать троих детей из Омахи — дети получили тяжелые травмы

В округе Додж (штат Небраска) власти официально подтвердили личность женщины, погибшей в результате серьезной автокатастрофы возле города Скрибнер. По данным офиса шерифа округа Додж (Dodge County Sheriff’s Office), жертвой аварии стала 37-летняя Дилрабо Азизбекова из Омахи.

ДТП произошло вечером 6 февраля и, по информации правоохранительных органов, представляло собой столкновение трех автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе трое детей, находившихся в машине погибшей.

Как сообщают региональные СМИ, дети получили травмы различной степени тяжести. По данным семьи, девятилетний сын Азизбековой находится в коме с тяжелой черепно-мозговой травмой и борется за жизнь. Одиннадцатилетняя Сумая получила ранения и переживает сильный психологический шок. Пятилетний Мухаммад проходит лечение после перелома ключицы и других травм.

Семья сообщила, что Дилрабо Азизбекова всего три месяца назад переехала в США из Таджикистана, рассчитывая обеспечить детям более безопасное и стабильное будущее. По словам близких, она самостоятельно воспитывала троих детей и была их единственным кормильцем.

После трагедии семья столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. В настоящее время ведется сбор средств на транспортировку тела погибшей на родину в Таджикистан, оплату медицинского лечения и реабилитации детей, а также на покрытие экстренных расходов, связанных с их дальнейшим содержанием и уходом.

Расследование обстоятельств аварии продолжается. Правоохранительные органы уточняют причины и детали столкновения.