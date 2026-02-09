Документ прокуратуры США вызвал вопросы к официальной версии смерти Джеффри Эпштейна

Обнародованные документы Министерства юстиции США вновь вызвали вопросы к официальной хронологии смерти финансиста Джеффри Эпштейна, скончавшегося в федеральной тюрьме в Нью-Йорке в 2019 году.

Согласно недавно опубликованным материалам, одно из заявлений федеральных властей о смерти Эпштейна имеет дату, которая предшествует фактическому обнаружению его тела. В документе Министерства юстиции, датированном 9 августа 2019 года, утверждается, что Эпштейн был найден без сознания и что его смерть была подтверждена. При этом официальная версия событий указывает, что его обнаружили лишь утром следующего дня — 10 августа.

По данным Федерального бюро тюрем США и официальным заявлениям прокуратуры, Эпштейн был найден без признаков жизни утром 10 августа 2019 года в своей камере в следственном изоляторе Metropolitan Correctional Center на Манхэттене. Его обнаружил сотрудник учреждения во время утреннего обхода при раздаче завтрака. Вскоре после этого смерть была официально констатирована.

Официальное публичное заявление офиса прокурора США по Южному округу Нью-Йорка о смерти Эпштейна опубликовано и датировано 10 августа 2019 года и соответствует указанной временной линии.

Эксперты отмечают, что документ с датой 9 августа может представлять собой внутренний черновик, предварительно подготовленное заявление или содержать ошибку в датировке. На данный момент Министерство юстиции США и Федеральное бюро тюрем не подтверждали версию о том, что Эпштейн был найден без сознания до утра 10 августа.

Дополнительные вопросы вызывает ситуация с видеонаблюдением в районе камеры Эпштейна. Ранее Министерство юстиции США сообщало, что камеры, которые должны были фиксировать происходящее у входа в его камеру, в ночь его смерти не записали происходящее из-за технической неисправности. Позднее власти признали, что видеозаписи с ключевых камер либо отсутствуют, либо оказались непригодны для использования, что стало одной из наиболее обсуждаемых странностей дела.

Отдельное внимание в общественных обсуждениях привлекли сообщения о некой фигуре в оранжевой одежде, которая, как утверждается, мелькнула на видеозаписях вблизи блока с камерой Эпштейна в ночь его смерти. В официальных материалах Министерства юстиции эта деталь прямо не подтверждается, однако в ряде публикаций и комментариев бывших сотрудников пенитенциарной системы высказывались предположения о возможной ошибочной идентификации сотрудника или заключённого, а также о низком качестве или фрагментарности сохранившихся видеоматериалов. Власти США не заявляли о том, что данное обстоятельство повлияло на выводы расследования.

Ранее сообщалось, что в бухгалтерских документах Джеффри Эпштейна были обнаружены сведения о заказе 330 галлонов (около 1 250 литров) серной кислоты; в криминалистике известно, что подобные химические вещества теоретически могут использоваться для уничтожения биологических останков, что и усилило общественный резонанс вокруг этой информации.