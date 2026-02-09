Украина перейдет на американский СПГ вместо российского газа

Украина отказывается от закупок природного газа из России и планирует получать сжиженный газ (СПГ) из США с начала 2026 года. Поставки будут осуществляться через Грецию и балканский маршрут — через Болгарию, Румынию и Молдову.

Сделка предполагает объем около 700 млн куб. м газа в год. Точная цена поставок в $870 за 1 000 куб. м официально не подтверждена. Партнерами выступают «Нафтогаз» и греческая компания DEPA Commercial.

На конец 2025 года Украина уже использует различные европейские источники газа, увеличила запасы в подземных хранилищах и прекратила транзит российского газа. Цена на газ для населения оставалась зафиксированной на уровне 7,96 гривны за куб. м.

До начала полномасштабной войны стоимость российского газа для Киева была значительно ниже и формировалась на основе европейских котировок: с конца 2015 года Украина прекратила прямые закупки у «Газпрома» и перешла на реверсные поставки из Европы, где цена, в зависимости от сезона и рынка, колебалась в пределах $200–300 и выше за 1 000 куб. м; ранее, в конце 2013 года, фиксировались договоренности о цене $268,5 за 1 000 куб. м, а в 2010–2011 годах прогнозы доходили до $350–500, при этом в период реверсных закупок стоимость рассчитывалась по ценам европейских хабов с учетом транспортировки, что в пересчете составляло примерно $0,2–0,3 за кубический метр вплоть до резкого роста цен в конце 2021 года.