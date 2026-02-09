Документы по делу Эпштейна: заказ 330 галлонов серной кислоты вызвал новые вопросы

В США обсуждаются новые детали из так называемых «файлов Эпштейна», обнародованных в рамках судебных разбирательств. Согласно документам, связанным с финансовой деятельностью Джеффри Эпштейна, в декабре 2018 года через компанию LSJE LLC был оформлен заказ на 330 галлонов (около 1 250 литров) серной кислоты.

Как отмечают американские СМИ, дата заказа совпадает с периодом возобновления федерального расследования в отношении Эпштейна. Это обстоятельство привлекло внимание общественности и породило волну обсуждений в соцсетях и медиа.

Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов о назначении химического вещества на данный момент не поступало. Эксперты указывают, что серная кислота может использоваться в промышленных, хозяйственных и технических целях. Вместе с тем в криминалистике известно, что подобные химикаты теоретически могут применяться для уничтожения биологических останков, что и усилило общественный резонанс вокруг этой информации.

Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинениям в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и позднее скончался в тюрьме. Его смерть была признана самоубийством, однако дело продолжает вызывать широкий общественный резонанс, а публикация новых документов регулярно становится поводом для споров и предположений.