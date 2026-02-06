Убийцы, сексуальные преступники и наркоторговцы выпускаются из тюрем прямо в калифорнийские сообщества – Вашингтон

Исполняющий обязанности директора Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) Тодд Лайонс направил письмо генеральному прокурору Калифорнии Робу Бонте с призывом поставить безопасность американцев на первое место и соблюдать арестные уведомления ICE для более чем 33 000 криминальных иммигрантов-нелегалов, находящихся в заключении в Калифорнии. Среди них — убийцы, сексуальные преступники и наркоторговцы.

По данным ICE, с 20 января из-за отказа калифорнийских властей сотрудничать с ICE было освобожден 4 561 преступник-нелегал. Среди их преступлений: 31 убийство, 661 нападение, 574 кражи со взломом, 184 грабежа, 1 489 дел, связанных с опасными наркотиками, 379 преступлений с оружием и 234 сексуальных преступления.

На данный момент в заключении в юрисдикции Калифорнии с активными арестными уведомлениями находится 33 179 нелегальных иммигрантов.

«Губернатор Гэвин Ньюсом и другие политики “пристанищных” городов Калифорнии выпускают убийц, педофилов и наркоторговцев обратно в наши районы, подвергая опасности жизнь американцев, — заявил исполняющий обязанности директора ICE Тодд Лайонс. — Мы призываем губернатора Ньюсома и его администрацию прекратить эту опасную практику и соблюдать арестные уведомления ICE для более чем 33 000 криминальных иммигрантов. Это элементарная логика: преступники-нелегалы не должны возвращаться на улицы и угрожать невинным людям. Совместными усилиями мы можем сделать Америку безопасной. Семь из десяти самых безопасных городов США сотрудничают с ICE».