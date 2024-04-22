Dept of Justice

Супружеская пара из Юты арестована по обвинению в получении обманным путем более 600 000 долларов от клиентов. Бывший федеральный офицер и его жена украли пожертвования Украине на сумму более 500 тысяч долларов, говорится в обвинении.

В результате мошенничества обвиняемые получили более $500 000 в виде благотворительных пожертвований, предназначенных для помощи украинским службам, служащим в зонах боевых действий.

15 апреля федеральный суд в Сент-Джордже, Юта, опубликовал обвинительное заключение после ареста мужа и жены в округе Юта, согласно которому пара обвиняется в финансовых преступлениях после того, как они якобы обманули клиентов и финансовые фирмы на сумму более 600 000 долларов.

Согласно судебным документам, с декабря 2021 года по январь 2023 года 31-летний Джон Эрл Дональдсон и его 29-летняя жена Карли Элизабет Уинтерс вступили в сговор с целью незаконного получения денег от клиентов их магазина оружия и боеприпасов Urban Armz, LLC.

Под надуманными предлогами муж с женой предположительно лгали о запасах Urban Armz и их способности закупать товары, за которые платили покупатели. Кроме того, Дональдсон и Уинтерс обманным путем получали деньги от финансовых фирм под ложным предлогом.

Кроме этого, на сайте их компании Urban Armz было ложно указано, что в число «клиентов компании» входили Федеральное бюро расследований и Агентство военной разведки США.

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Согласно обвинительному заключению, Дональдсон ложно утверждал, что может продавать большое количество боеприпасов потенциальным покупателям по конкурентоспособным низким ценам. В декабре 2021 года клиент перевел Urban Armz $90 000 за 300 000 патронов. Вместо доставки боеприпасов Дональдсон и Уинтерс потратили средства клиента на покупки, платежи по кредитным картам и другие операции по снятию средств.

В апреле 2022 года компания из Мичигана заплатила Urban Armz $300 000 за бронежилеты, которые она намеревалась пожертвовать украинским службам быстрого реагирования в зонах боевых действий в Украине. Но Urban Armz не доставила бронежилеты. 

В июне 2022 года некоммерческая организация, занимающаяся поддержкой украинских иммигрантов и беженцев, проживающих в США, заплатила Urban Armz $217 098,98 за очки ночного видения, тепловизионную оптику и другое оборудование для украинских служб, несущих службу в зонах боевых действий. И в этот раз Urban Armz не поставила оборудование, а вместо этого семейная пара потратили деньги на вечеринки, покупки и другие вещи.

Джону Дональдсону и Карли Уинтерсу предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. Дело расследует местное отделение ФБР в Солт-Лейк-Сити. По некоторой информации, подозреваемый Дональдсон является бывшим федеральным офицером.

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