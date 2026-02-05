Президент Дональд Трамп выступил на ежегодном Национальном молитвенном завтраке, превратив традиционно духовное мероприятие в масштабный отчет о достижениях своей администрации и программную речь о будущем страны. В сопровождении ключевых членов кабинета и религиозных лидеров, Трамп провозгласил эпоху «возвращения религии» в центр американской жизни.

Мероприятие открыла пастор Пола Уайт, которая представила Трампа как самого активного защитника интересов верующих в истории США. Она подчеркнула, что созданный в Западном крыле Белого дома Офис по вопросам веры за первый год своей работы превратил религиозные организации в стратегических партнеров государства в решении социальных проблем, от укрепления семей до защиты жизни.

Уайт поделилась личными воспоминаниями 20-летней давности, рассказав, как Трамп в частном порядке поддерживал служение для бездомных и женщин, попавших в рабство. По её словам, создание полноценного Офиса по вопросам веры в Западном крыле Белого дома стало историческим шагом, превратившим веру из «личного дела» в «общественное благо».

Выйдя на трибуну, президент Трамп начал с личных размышлений, отметив, что вера для него является не просто частным делом, а фундаментом свободы. Он в очередной раз подверг критике своих политических оппонентов, заявив, что «не понимает, как верующий человек может голосовать за демократов», обвинив последних в попытках вытеснить религию на периферию общественной жизни.

«Я не идеальный кандидат, но я сделал чертовски много хорошего для идеальных людей», — заявил президент, добавив, что при нем религия в США стала «горячей темой» и вернулась в общественное поле.

Значительную часть речи президент посвятил вопросам национальной безопасности и экономики, связывая их с моральным состоянием нации. Он сообщил о беспрецедентных успехах в энергетическом секторе, отметив, что под руководством секретарей Дуга Бургама и Криса Райта Соединенные Штаты вышли на рекордные объемы добычи нефти и газа. Трамп подчеркнул, что экономическое доминирование Америки, включая приток 18 триллионов долларов инвестиций, является прямым результатом возвращения к традиционным ценностям и жесткого прагматизма.

Президент подверг резкой критике ветряную энергетику, заявив, что ветряки «убивают птиц и разрушают поля», а Европа «уничтожает себя» из-за зависимости от ветра и миграционных проблем.

В вопросах внешней политики Трамп акцентировал внимание на концепции «мира через силу». Он упомянул недавние операции с использованием бомбардировщиков B-2 и успехи в переговорах с Ираном и Венесуэлой, подчеркнув, что американская военная мощь находится на пике. Президент особо отметил заслуги министра обороны Пита Хегсета и генерала «Рейзина» Кейна в восстановлении боеспособности армии.

Трамп также коснулся внутренней безопасности, заявив, что уровень преступности в стране упал до рекордных значений за последние 125 лет, а ситуация на границе находится под полным контролем.

Трамп похвалил свою силовую команду, включая министра обороны Пита Хегсета и генерала «Рейзин» Кейна. Рассказывая о борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ), президент вспомнил, как профессиональные военные просили пять лет на победу, в то время как генерал Кейн пообещал и выполнил задачу за четыре недели.

В завершение он выразил уверенность, что именно колоссальный экономический и политический успех его нынешнего срока станет тем фактором, который окончательно объединит нацию, несмотря на попытки критиков посеять раздор.

Молитвенный завтрак 2026 года в очередной раз продемонстрировал тесное слияние политической повестки Трампа с поддержкой религиозного электората, подтвердив курс администрации на укрепление роли церкви в государственных делах.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com