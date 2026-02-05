Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны с Россией потери Вооружённых сил Украины превысили 55 тысяч человек. Об этом он сообщил в интервью французскому телеканалу France 2.

По словам Зеленского, речь идёт о подтверждённых боевых потерях украинской армии. Он отметил, что Киев не раскрывает всех деталей, касающихся статистики погибших, по соображениям безопасности.

Между тем журналисты и аналитики, использующие открытые источники — некрологи, сообщения местных властей, данные СМИ и волонтёрских проектов, — указывают, что реальное число погибших может быть как минимум вдвое выше. Подобные оценки регулярно публикуются независимыми исследовательскими группами и международными изданиями.

Разница между официальными цифрами и подсчётами по открытым данным объясняется ограниченным доступом к информации с линии фронта, а также тем, что часть военнослужащих длительное время числится пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что совокупные потери российских и украинских войск могут достигать двух миллионов человек.

