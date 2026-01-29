Россия терпит огромные потери в Украине, но продвигается крайне медленно

Несмотря на заявления российских властей о якобы успехах на поле боя в Украине, данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS) показывают, что Россия платит чрезвычайно высокую цену за минимальные территориальные приобретения и постепенно теряет статус крупной державы. С февраля 2022 года российские войска понесли почти 1,2 миллиона потерь (убитые, раненные и пропавшие без вести), из которых до 325 тысяч — погибшие. Эти цифры превышают потери любой крупной державы в любой войне со времен Второй мировой войны.

Даже после того как российская армия перехватила инициативу в начале 2024 года, продвижение российских войск в своих основных наступлениях составляет всего от 15 до 70 метров в день — медленнее, чем практически любая крупная наступательная операция прошлого века. С начала 2024 года Россия захватила менее 1,5% территории Украины в ходе боевых действий.

Экономика России также испытывает серьезные трудности. Производство снижается, экономический рост замедлился до 0,6% в 2025 году, а технологический сектор страны не способен конкурировать на мировом уровне. Российская промышленность сосредоточена на выпуске продукции низкой производительности, необходимой для ведения войны, и не приносит долгосрочных экономических преимуществ.

Кремль продолжает агрессивную информационную кампанию, чтобы убедить население и зарубежных политиков, что война успешна, однако независимые данные указывают на обратное. Российские войска понесли рекордные потери, продвижение на фронте крайне медленное, а экономическая и технологическая мощь государства снижается.

Эксперты отмечают, что продолжающаяся война наносит огромный урон российскому обществу и экономике, и без усиления внешнего давления, санкций и поддержки Украины конфликт может затянуться, приводя к дальнейшим массовым потерям с обеих сторон.

По оценкам, к весне 2026 года общие потери российских и украинских войск могут достичь двух миллионов человек.