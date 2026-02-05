Впервые за десятилетия две крупнейшие ядерные державы — Россия и США — остались без ограничений на свои арсеналы.

В полночь в четверг истёк 15-летний договор «Новый СНВ» (New START), который ограничивал количество ядерных вооружений, размещаемых на ракетах, бомбардировщиках и подводных лодках. По данным экспертов, на момент истечения договора США располагают примерно 5 800 ядерными боеголовками, из которых около 1 800 развернуты на стратегических носителях, тогда как Россия имеет около 6 400 боеголовок, из которых около 1 600 развернуты.

Президент США Дональд Трамп в этот же день заявил в соцсетях, что вместо продления «Нового СНВ» следует разработать новый, усовершенствованный и современный договор, который сможет служить долгие годы. По его словам, США уже обладают самой мощной армией в мире, с обновлённым ядерным потенциалом, космическими войсками и новыми боевыми кораблями. Трамп также отметил, что благодаря усилиям США удавалось предотвращать ядерные конфликты между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, Россией и Украиной.

Президент подчеркнул: «Мы должны позволить нашим ядерным экспертам работать над новым, улучшенным и модернизированным договором, который будет действовать в долгосрочной перспективе».

«Новый СНВ» (New START) — это двусторонний договор между США и Россией, подписанный в 2010 году и вступивший в силу в феврале 2011 года. Он ограничивал количество стратегических ядерных боеголовок и носителей, включая межконтинентальные баллистические ракеты (ICBM), бомбардировщики и подводные лодки с ракетами. Договор также предусматривал меры прозрачности и проверки, такие как обмен данными, инспекции и уведомления о развертывании вооружений. Цель «Нового СНВ» — снизить риск ядерной конфронтации и поддерживать стратегический баланс между двумя крупнейшими ядерными державами мира. В феврале 2026 года срок действия договора истёк, и ограничения на арсеналы США и России больше не действуют.