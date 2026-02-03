Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после переговоров в Абу-Даби американская сторона предложила шаги по деэскалации конфликта, в частности — воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре. Обсуждалась также возможность отказа от атак на другую критически важную инфраструктуру.

Однако, по его словам, Россия воспользовалась паузой для наращивания ударных средств. «Сегодня россияне нанесли по нам удар: 71 ракета и 450 дронов. Если сравнивать с тем пакетом, который Россия планировала применить в момент завершения предыдущих переговоров в Абу-Даби, тогда он был значительно меньшим. Они отложили удар, увеличили количество ракет и дронов и нанесли его в самые холодные дни», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что не считает произошедшее «подарком» или жестом доброй воли, поскольку удар оказался в полтора раза мощнее, чем мог быть на момент завершения переговоров.

Зеленский отметил, что предложение о деэскалации было логичным и правильным — продемонстрировать миру и обществам обеих стран движение к снижению напряжённости до следующей встречи сторон. По его словам, перенос переговоров на среду–четверг произошёл не по вине Украины, и Киев рассчитывал, что процесс деэскалации будет продолжен. Однако этого, как подчеркнул президент, не произошло.

Президент подчеркнул готовность к реальным шагам для достижения длительного мира и отметил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности со США готов. Также Украина рассчитывает на работу по документам о восстановлении и экономическом развитии.

“Войну нужно завершать”, — подчеркнул Зеленский.

В свою очередь глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что, несмотря на важность территориальных вопросов, приоритетом остаётся сохранение человеческих жизней. «Территории важны, но жизни украинцев важнее. Нужно подписывать мирное соглашение, потому что все уже истощены», — сказал он.

По словам Зеленского, несмотря на то что удары по железной дороге и ряду других объектов продолжались, по энергетике атак действительно не было. При этом, как отметил президент, в США рассчитывали, что такие меры будут работать как минимум неделю.

Ранее сообщалось о том, что Путин пригласил Зеленского в Москву, Зеленский — Путина в Киев.