В документах по делу Джеффри Эпштейна появились упоминания российских и украинских фигур и модельных агентств

В обнародованных материалах Министерство юстиции США обнаружены многочисленные связи покойного финансиста и осужденного секс-преступника с Украиной.

Согласно данным из архива, контакты Эпштейна включали электронную переписку как минимум с двумя украинскими модельными агентствами, а также организацию поездок для женщин из Киева и Одессы. В документах фигурируют детали бронирования номеров в отеле Hyatt в центре Киева, в которых, по предварительным данным, мог быть замешан владелец отеля.

Кроме того, в материалах упоминаются планы по покупке недвижимости во Львове и обсуждение политической ситуации в Украине накануне президентских выборов 2019 года.

Ранее сообщалось, что в файлах Эпштейна встречаются сотни упоминаний Владимира Путина и российских моделей. Новые материалы расширяют географию связей финансиста, дополняя список имен, в который уже входят такие фигуры, как принц Эндрю и Илон Маск.

Публикация документов вызвала широкий общественный резонанс и поставила вопросы о необходимости расследования деятельности международных посредников и лиц, способствовавших схемам Эпштейна.