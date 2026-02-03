Марина Ищенко, гражданка Украины, находится под стражей Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) и ожидает депортации на родину.

Об этом сообщил её муж, гражданин США Асаэль Рамирес ABC.

По словам Рамиреса, Марина родом из восточной Украины, где продолжающиеся боевые действия делают её родной город небезопасным. Дом семьи подвергался атакам дронов, и в районе постоянные обстрелы. В 2024 году пара обратилась за юридической помощью и подала ходатайство о предоставлении убежища в США, однако запрос был отклонён.

Марину впервые задержали во время планового визита к иммиграционным властям. Позже адвокат смог добиться её освобождения под залог. Пара живёт в Силмаре и состоит в браке с прошлого года. На последней встрече с ICE Марину снова задержали, несмотря на то, что она замужем за гражданином США. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, задержанная находится в исправительном учреждении в г. Аделанто, Калифорния.

В интервью телeкомпании ABC Рамирес сообщил, что его жена испытывает проблемы со здоровьем, усугубляемые стрессом и тревогой. Также известно, что правозащитные организации подали федеральный иск против частного оператора центра Adelanto, где содержится Марина, обвиняя его в бесчеловечных условиях, медицинской халатности и системных злоупотреблениях.

Адвокат по иммиграционным вопросам Джейкоб Сапочник заявил, что Марина не должна была быть задержана и должна иметь возможность выхода под залог, пока рассматривается её дело об убежище.

Рамирес создал кампанию на GoFundMe для сбора средств на адвоката, заявляя, что уже потратил на юридические услуги более $15 000. Несмотря на трудности, он остаётся полон решимости добиться освобождения жены.

«Мы держимся. Мы не сдаёмся. Мне нужна моя жена, и я верну её», — сказал Рамирес.

