Сенат США проводит слушания по связям швейцарских банков с нацистами

В Сенате США начались слушания, посвящённые новым фактам сотрудничества нацистов с швейцарскими банками.

Слушания стали частью расследования сенаторов Грассли и Уайтхауса, начатого ещё в предыдущем созыве Сената по деятельности Credit Suisse в период Второй мировой войны. Исследование выявило скрытые счета, связанные с нацистами, многие из которых оставались открытыми до 1990-х годов, а один — до 2020 года.

По словам сенатора Грассли, после приобретения Credit Suisse банком UBS расследование возобновилось, однако UBS начала ограничивать доступ к документам и пыталась препятствовать работе инспектора Барофски. В том числе банк подал судебные иски против Центра Симона Визенталя, который участвует в слушаниях в качестве свидетеля.

Расследование выявило, что Credit Suisse знала о наличии нацистских счетов, скрывала информацию о них и способствовала организации «крысиного пути» — сети побега нацистов после войны. Сенатор Грассли призвал UBS сотрудничать и восстановить прозрачность, подчеркнув историческую важность раскрытия правды.

Слушания направлены на документальное подтверждение роли швейцарских банков в поддержке нацистского режима и на восстановление исторической справедливости.