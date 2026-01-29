Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву на одну неделю из‑за экстремальных морозов в столице Украины. Россия официально не подтвердила это соглашение, однако президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что обещание будет выполнено.

По словам Трампа, он лично обратился к Путину с просьбой о «паузы», чтобы облегчить условия для мирного населения Киева. Несмотря на заявление американского президента, в некоторых источниках отмечается, что удары продолжаются, а жертвы среди гражданских остаются.

«Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города на неделю. Это не просто холод — это экстремально холодно. Честно говоря, я очень нервничал. Многие говорили мне: не трать время на этот звонок, ничего не выйдет. Но он согласился, и мы очень рады, что это произошло», — сказал Трамп, описывая погоду в Украине как «очень скверную».

В это время продолжаются дипломатические усилия по урегулированию конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры по Донецкой области продолжаются, однако основной проблемой остаётся территориальный вопрос, который мешает заключению мирного соглашения. Следующий раунд трёхсторонних переговоров между Украиной, Россией и США намечен на 1 февраля в Абу-Даби.

Украинские и американские официальные лица подчёркивают, что достигнутые договорённости пока носят временный характер, и окончательные решения по прекращению огня и безопасности граждан будут зависеть от продолжения переговоров и конкретных шагов сторон.