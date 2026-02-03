Резкое похолодание во Флориде привело к необычному природному явлению: игуаны, не переносящие низкие температуры, начали массово падать с деревьев. Сообщения о «замёрзших» рептилиях поступают из разных районов штата, в том числе из Южной и Юго-Западной Флориды.

При понижении температуры ниже примерно 10 градусов Цельсия игуаны впадают в состояние холодового оцепенения. В таком состоянии они теряют способность удерживаться на ветках и падают на землю, создавая впечатление, будто животные мертвы. Специалисты подчёркивают, что в большинстве случаев игуаны остаются живыми и «оживают» после повышения температуры.

Местные власти и службы охраны дикой природы призывают жителей соблюдать осторожность и не прикасаться к рептилиям без необходимости. В отдельных округах организованы пункты сбора холодоошеломлённых игуан, чтобы убрать их с дорог и общественных мест.

Эксперты отмечают, что подобные явления уже случались во время предыдущих холодных волн во Флориде. Игуаны являются инвазивным видом для региона, однако резкие похолодания по-прежнему остаются для них серьёзным испытанием.