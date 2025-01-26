Президент США, в частности, рассказал собравшимся в Лас-Вегасе, где значительная часть работающих занята в гостиничном бизнесе и сфере услуг, что намерен добиться исключения чаевых из федеральных налогов, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Посетив места стихийных бедствий в Северной Каролине и Калифорнии, президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в гостиничном комплексе Circa Resort and Casino в Лас-Вегасе, штат Невада.

Он рассказал собравшимся, что работает с Конгрессом над законопроектом об исключении чаевых из федеральных налогов. В этом городе, который многие называют столицей игорного бизнеса, значительная часть рабочей силы занята в гостиничном бизнесе и сфере услуг.

«Я хотел приехать в Неваду, чтобы отдать вам дань уважения», – подчеркнул Дональд Трамп, напомнив, что он стал первым кандидатом в президенты от республиканцев, победившим в этом штате за 20 лет.

«Никаких налогов на чаевые!» – сказал Трамп, когда толпа сторонников зааплодировала ему.

В Лас-Вегасе круглосуточную экономику подпитывают все – от официантов и парковщиков до горничных отелей и дилеров казино, – все они получают чаевые. В Неваде самая высокая в стране концентрация работников, получающих чаевые – около 25,8 официантов и официанток на тысячах рабочих мест, за ней следуют Гавайи и Флорида.

По данным Бюро трудовой статистики США, в стране насчитывается 2,24 миллиона работников ресторанно-гостинничной индустрии, и чаевые составляют большую часть их дохода.

Однако отказ от уплаты федеральных налогов, скорее всего, будет трудно ввести в действие в краткосрочной перспективе и потребует принятия соответствующего акта Конгресса.

Законопроект об освобождении чаевых от федерального подоходного налога, полученного наличными, чеками или кредитными картами, был представлен на этой неделе сенаторами-республиканцами. Если законопроект будет одобрен Палатой представителей, Сенатом и подписан, то так называемый «Закон об отсутствии налога на чаевые» позволит налогоплательщикам получать 100-процентный вычет из дохода, полученного за чаевые.

Впервые Трамп объявил о плане о снятии налогообложения с чаевых в июне во время предвыборного митинга, также в Неваде.

В своей предвыборной программе он также обещал провести агрессивную кампанию по снижению налогов.

По мнению многих экспертов в американской экономике, эта кампания может столкнуться с некоторыми препятствиями даже в Конгрессе США, контролируемом его соратниками-республиканцами.