В Калифорнии произошло крупное ДТП с участием 59 автомобилей, сообщает дорожная полиция штата (CHP) подразделения Висейлия.

Авария произошла на шоссе State Route 99 в районе Avenue 24 и затронула оба направления движения — северное и южное. В настоящее время проезжая часть полностью перекрыта.

По данным CHP, несколько участников аварии получили травмы легкой и средней степени тяжести. На месте работают экстренные службы, организованы объездные маршруты. Водителей просят заранее планировать альтернативные пути и быть готовыми к серьезным задержкам.

Полиция призывает автомобилистов снижать скорость, соблюдать дистанцию и сохранять повышенную внимательность, особенно в условиях плохой видимости и плотного трафика. Обновленная информация будет публиковаться по мере изменения ситуации.