В США и за рубежом состоялся релиз документального фильма «Melania», посвящённого жизни первой леди США Мелании Трамп. Картина, выпущенная при поддержке Amazon, вызвала резонанс в медиа и получила в основном сдержанные и критические отзывы ведущих западных изданий.

Фильм, снятый режиссёром Бреттом Рэтнером, заявлен как «закулисный портрет» Мелании Трамп, однако критики отмечают его чрезмерную постановочность, отсутствие откровенности и политической позиции. По оценке The New York Times, картина охватывает около 20 тщательно срежиссированных дней из жизни первой леди, но не приближает зрителя к пониманию её личности.

BBC пишет, что документалка даёт лишь фрагментарное и поверхностное представление о Мелании Трамп, оставляя без ответа ключевые вопросы о её роли и взглядах. The Washington Post отмечает, что фильм обещает доступ «за кулисы», но на деле демонстрирует лишь глянцевый, отфильтрованный образ.

Отдельное внимание СМИ привлекла стоимость проекта: по данным NPR, Amazon заплатил около 40 млн долларов за права на фильм и ещё 35 млн долларов потратил на его продвижение. Несмотря на масштабную рекламную кампанию, реакция публики оказалась неоднозначной. В Лос-Анджелесе городские власти даже изменили маршруты автобусов с рекламой фильма после актов вандализма в отношении постеров, сообщает Vanity Fair.

Ряд изданий, включая The Atlantic и New York Magazine, охарактеризовали фильм как «холодный», «безжизненный» и «отстранённый», а Slate обратило внимание на необычную активность по выкупу билетов, предположив, что интерес к картине может поддерживаться искусственно.

Несмотря на критику, фильм стал заметным культурным событием, подчеркнув возвращение Мелании Трамп в публичное пространство на фоне второго президентского срока Дональда Трампа и усилив внимание к связям между крупными корпорациями, медиа и политикой.

Кроме того, прокат фильма сопровождается насмешками в соцсетях и разговорами о крайне низком интересе зрителей. Американские журналисты и пользователи X публикуют фотографии и видео из кинотеатров с почти пустыми залами, где на сеансах присутствуют лишь несколько человек. Это стало поводом для волны ироничных комментариев и мемов — фильм называют «самым дорогим фоном для пустых кресел» и «документалкой, которую никто не досмотрел до конца».

Шутки о «Melania» активно подхватили и кинокритики. Некоторые из них сравнивают просмотр фильма с «длительной рекламой люксового бренда без содержания», а другие язвительно отмечают, что картина «настолько аполитична и стерильна, что кажется созданной нейросетью». На этом фоне в медиа всё чаще звучит вопрос, сможет ли масштабная и дорогостоящая рекламная кампания компенсировать отсутствие реального зрительского интереса.