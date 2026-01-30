Американский суд приговорил российского гражданина к 51 месяцу тюремного заключения за контрабанду нелегальных иммигрантов

В США суд Южного округа Техаса приговорил российского гражданина Максима Ившина к 51 месяцу лишения свободы за участие в заговоре по перевозке нелегальных иммигрантов. Ившин был арестован 2 марта 2022 года в округе Диммит, штат Техас, после того как полиция остановила его автомобиль на шоссе вблизи города Кристал-Сити за отсутствие переднего номерного знака. В машине находились четыре пассажира, которые, как установили правоохранительные органы, находились в США незаконно.

Во время остановки водитель автомобиля выбросил два предмета, которые позже были изъяты полицией. Среди них оказались украденный пистолет и марихуана. Ившин признал, что намеревался перевезти нелегальных иммигрантов за денежное вознаграждение, рассчитывая получить по 2000 долларов за каждого человека.

По версии следствия, Ившин действовал в составе преступной группы, связанной с бандой Tango Blast, и его действия поставили под угрозу жизни перевозимых лиц. Обвинение было предъявлено за участие в заговоре с целью перевозки нелегальных иммигрантов с угрозой их жизни.

Суд принял признание вины Ившина 6 июня 2022 года, а приговор был вынесен 18 июня 2024 года.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” после отбытия наказания Ившин был помещён под контроль Иммиграционной и таможенной службы США. На данный момент он находится в Louisiana ICE Processing Center, штат Луизиана, и ожидает депортации в Россию, страну своего рождения.

Наряду с другими преступниками из СНГ и Украины Ившин попал в список «самых разыскиваемых преступников» США по версии Департамента внутренней безопасности.