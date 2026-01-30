Школьный округ Twin Rivers отозвал чартер у сети школ Highlands после аудита

Совет объединённого школьного округа Twin Rivers в Сакраменто проголосовал за отзыв чартера у сети Highlands Community Charter and Technical Schools. Решение было принято большинством голосов, несмотря на рекомендации части сотрудников округа сохранить статус чартерной организации.

Поводом для отзыва чартера стали результаты государственного аудита и последующих проверок, которые выявили серьёзные финансовые и административные нарушения. Согласно данным аудита, школы Highlands могли неправомерно получить до 180 млн долларов государственного финансирования, не соответствующего требованиям программ для взрослых учащихся.

Highlands Community Charter and Technical Schools специализировались на обучении взрослых, включая иммигрантов, и предлагали программы получения школьного диплома, профессионального образования и курсы английского языка для иммигрантов из России, Украины, Молдовы, Беларуси и Афганистана. Решение совета округа уже вызвало обеспокоенность среди части учащихся и общественных организаций, которые считают закрытие школ ударом по возможностям образования для иммигрантов и взрослых студентов.

В округе Twin Rivers заявили, что отзыв чартера не означает немедленного прекращения обучения, однако дальнейшая судьба школ будет зависеть от переходных мер и решений на уровне штата. Представители Highlands, в свою очередь, ранее отрицали системные нарушения и настаивали на пересмотре выводов аудита.

Решение стало очередным этапом многомесячного конфликта между руководством округа и чартерной сетью, вокруг которой в последние годы нарастало число претензий со стороны контролирующих органов.