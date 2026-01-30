Федеральный суд Южного округа Флориды прекратил уголовное преследование гражданина Украины Олександра Горбуненко, обвинявшегося в предоставлении ложных сведений в иммиграционных документах США. Об этом “Славянскому Сакраменто” удалось узнать из судебных материалов.

Горбуненко проходил по делу о нарушении статьи 18 U.S.C. § 1546(a), которая предусматривает ответственность за заведомо ложные заявления в документах, подаваемых в рамках иммиграционных процедур. По версии следствия, 14 октября 2023 года в округе Майами-Дейд он указал в форме I-821 — заявлении на получение временного защищённого статуса (TPS), — что никогда не привлекался к уголовной ответственности ни в США, ни в других странах. При этом, как утверждалось в материалах дела, в отношении него на тот момент существовали незакрытые уголовные обвинения на территории Украины.

Уголовное производство было зарегистрировано в 2025 году, а судебное разбирательство планировалось на август того же года. Однако стороны пришли к согласованному решению, после чего Министерство юстиции США подало ходатайство о прекращении дела без ущерба для возможности его возобновления в будущем. 6 августа 2025 года суд удовлетворил это ходатайство.

В рамках рассмотрения дела защита также обратилась с просьбой закрыть от публичного доступа приложения к ходатайству о прекращении преследования, поскольку они содержали персональные и конфиденциальные сведения. Прокуратура не возражала, и суд распорядился засекретить соответствующие материалы.

Таким образом, уголовное производство в отношении Горбуненко на территории США прекращено, однако формально сохраняется возможность его возобновления.

В то же время, как следует из материалов американского суда, в 2019–2022 годах Горбуненко занимал должность директора украинской компании Agro Gas Trading, LLC. В марте 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило ему обвинения по ряду тяжких статей, связанных с деятельностью на территории Украины.

Украинские правоохранительные органы считают, что он мог быть причастен к участию в преступной организации, злоупотреблению служебным положением, соучастию в присвоении и растрате имущества, а также к легализации доходов, полученных преступным путём в особо крупном размере. Эти эпизоды квалифицированы по статьям 255, 364, 191 и 209 Уголовного кодекса Украины с указанием соучастия и организованной группы.

В сентябре 2024 года НАБУ уведомило Службу иммиграционного и таможенного контроля США о том, что Горбуненко является подозреваемым по делу о финансовых преступлениях и, предположительно, находится на территории Южного округа Флориды.

По данным Федерального суда США, в Украине в отношении Горбуненко был выдан ордер на арест.

Стоит отметить, что американское дело не касалось рассмотрения украинских обвинений по существу и рассматривалось исключительно в контексте иммиграционных процедур.

После прекращения уголовного дела суд постановил немедленно освободить Олександра Горбуненко из-под стражи. Соответствующее распоряжение было направлено Службе маршалов США и Федеральному бюро тюрем. На момент освобождения Горбуненко было 39 лет; он больше не числится в федеральной пенитенциарной системе и не имеет действующих уголовных обвинений в США.