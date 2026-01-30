Трамп подал иск против Налоговой службы США на $10 млрд из-за утечки налоговых данных

Президент США Дональд Трамп, его двое старших сыновей и Trump Organization подали иск против Налоговой службы США (IRS) и Министерства финансов, потребовав компенсацию в размере не менее 10 млрд долларов. Поводом для иска стала предполагаемая незаконная утечка налоговой информации семьи Трампа и его бизнеса.

Согласно материалам дела, истцы утверждают, что IRS не обеспечила надлежащую защиту конфиденциальных данных, в результате чего налоговые декларации оказались у третьих лиц и были переданы ряду крупных американских СМИ. Речь идет об утечке информации, произошедшей во время первого президентского срока Трампа.

В иске подчеркивается, что федеральные ведомства не приняли достаточных мер для предотвращения утечки и тем самым нарушили закон о защите персональных и налоговых данных. Истцы считают, что публикация этой информации нанесла им существенный финансовый и репутационный ущерб.

Представители IRS и Министерства финансов пока публично не прокомментировали поданный иск. В то же время в предыдущих заявлениях федеральные власти отмечали, что утечка была связана с действиями бывшего подрядчика, который позднее стал фигурантом уголовного дела.

Иск против IRS стал очередным крупным судебным разбирательством с участием Дональда Трампа, который, будучи действующим президентом, фактически подал иск против ведомств, находящихся в структуре федерального правительства США.