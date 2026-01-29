Конгресс США оказался на грани частичного закрытия правительства из‑за разногласий по бюджету Министерства внутренней безопасности, в том числе по финансированию Службы иммиграционного и таможенного контроля. Сенат продвигает пакет финансирования, но переговоры осложняются требованиями демократов о реформе ICE и усилении контроля за службой. Частичное закрытие правительства может начаться уже в ближайшие дни, если пакет не будет принят.

Одновременно в штате Миннесота растёт кризис общественного доверия к федеральным иммиграционным службам после двух убийств граждан США в Миннеаполисе, в которых были замешаны агенты ICE и другие федеральные сотрудники в ходе массовой иммиграционной операции.

Первый случай произошёл 7 января, когда агент ICE застрелил Рене Николь Гуд, американскую гражданку и мать троих детей, во время рейда в Миннеаполисе. Её смерть вызвала широкие протесты и расследования, а медицинский эксперт признал её гибель убийством.

Второй случай произошёл 24 января, когда миграционные и пограничные агенты убили Алекса Претти, 37-летнего медбрата отделения интенсивной терапии. Это стало второй смертью в этом месяце в результате применения огнестрельного оружия федеральными службами.

Оба инцидента вызвали волну протестов по всей стране, призывы к расследованиям и требование отставки руководства Министерства внутренней безопасности. В ответ на общественное давление федеральные инструкции для агентов в Миннесоте были изменены — сотрудникам приказано избегать контактов с провокаторами и сосредоточиться только на задержании иммигрантов с уголовными обвинениями, чтобы снизить эскалацию напряжённости.

Кроме того, местные власти и общественные деятели выступают против агрессивного подхода ICE, подчеркивая необходимость реформ и большей подотчётности федеральных агентов.