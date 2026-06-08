В США к 51 месяцу федеральной тюрьмы приговорён Джош Эдвардс за участие в мошеннической схеме по незаконному получению средств программы помощи бизнесу во время пандемии COVID-19. По данным следствия, вместе со своим отцом, пастором Эваном Эдвардсом, он получил кредит на сумму 8,4 миллиона долларов по программе Paycheck Protection Program (PPP), используя фиктивную благотворительную организацию.

Согласно материалам дела, семья управляла организацией ASLAN International Ministry, которая представлялась религиозной благотворительной структурой с 486 сотрудниками и ежемесячным фондом заработной платы в размере 2,7 миллиона долларов. Однако следствие установило, что организация фактически не вела деятельности, а её единственными участниками были члены семьи Эдвардсов.

В заявке на получение кредита использовались ложные сведения, включая данные 88-летнего канадского бухгалтера, страдавшего деменцией. После получения средств часть денег была направлена на попытку приобрести роскошный особняк стоимостью 3,7 миллиона долларов недалеко от парка Walt Disney World во Флориде.

Расследование получило широкую огласку после того, как в сентябре 2020 года сотрудники дорожной полиции Флориды остановили автомобиль семьи за превышение скорости. Во время проверки федеральные агенты обнаружили в машине мешки с измельчёнными документами, финансовыми записями и электронными устройствами, помещёнными в специальные защитные пакеты для предотвращения отслеживания.

Дело затянулось почти на три года из-за многочисленных медицинских и психологических экспертиз. Следователи и суд рассматривали вопрос о том, не симулировали ли отец и сын психические расстройства, чтобы избежать судебного разбирательства.

В итоге Джош Эдвардс признал себя виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве. Суд назначил ему наказание в виде 51 месяца лишения свободы, что превышает срок в 36 месяцев, запрошенный прокуратурой. После отбытия наказания Джош Эдвардс, являющийся гражданином Канады, вероятнее всего будет депортирован из США.

Уголовное преследование его отца, пастора Эвана Эдвардса, также связано с этой схемой и стало одним из наиболее резонансных дел о мошенничестве с пандемийной помощью, расследованных федеральными властями США.