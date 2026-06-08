Федеральный суд в Нью-Йорке признал виновной Ольгу Попович в участии в мошеннической схеме с Medicare на сумму более 8 миллионов долларов.

Вердикт был вынесен коллегией присяжных в федеральном суде Бруклина после недельного судебного процесса под председательством судьи ЛаШанн ДеАрси Холл. Попович работала офис-менеджером нескольких клиник физиотерапии в Бруклине и, по данным следствия, участвовала в организации незаконных выплат водителям специализированного медицинского транспорта за привлечение пациентов Medicare.

Прокуратура доказала, что Попович лично выплачивала наличные вознаграждения водителям амбулеток, которые доставляли пациентов в клиники. Кроме того, она фальсифицировала медицинскую документацию, указывая, что пациентов лечили физиотерапевты, которые фактически в клиниках не работали.

Согласно материалам дела, с 2018 по 2020 год Medicare выплатила этим медицинским учреждениям более 8 миллионов долларов. Во время судебного разбирательства свидетели сообщили, что Попович и её сообщники использовали кодовые слова в текстовых сообщениях для обсуждения незаконных выплат. Представленные доказательства также показали, что она подозревала наблюдение со стороны правоохранительных органов и предпринимала меры для сокрытия схемы.

Ольга Попович признана виновной по обвинениям в сговоре с целью мошенничества в сфере здравоохранения, сговоре с целью предоставления ложных сведений по вопросам здравоохранения, четырём эпизодам мошенничества с Medicare и трём эпизодам подачи ложных сведений.

За каждый эпизод мошенничества ей грозит до 10 лет лишения свободы, а за каждый эпизод предоставления ложной информации — до пяти лет тюрьмы. Дата вынесения приговора будет назначена позднее.