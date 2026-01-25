В Миннеаполисе (штат Миннесота) в ходе операции федеральных агентов был застрелен медицинский работник. Погибшему было 37 лет, он работал медбратом в отделении интенсивной терапии госпиталя для ветеранов и являлся гражданином США.

Инцидент произошёл во время действий федеральных иммиграционных служб. По предварительным данным, мужчина получил смертельное огнестрельное ранение при взаимодействии с агентами. Обстоятельства произошедшего в настоящее время расследуются.

Смерть медика вызвала широкий общественный резонанс. Коллеги и близкие характеризуют его как профессионала, преданного своей работе и помощи пациентам. В городе прошли акции протеста, а также начался сбор средств в поддержку семьи погибшего.

Это уже второй подобный случай в Миннеаполисе за последний месяц, что усилило общественную дискуссию о методах работы федеральных силовых структур.